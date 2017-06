Albstadt Die Abrissbirne rückt schon bald an

Albstadt. Die ehemalige Weiherschule wird nun doch abgerissen. Zwar hatten einige Bürger versucht, den Abbruch des Gebäudes in der Ortsmitte von Onstmettingen, in dem bis zur Renovierung des Ortsamtes die Außenstelle der Stadtbücherei untergebracht gewesen war, zu verhindern, wie Ortsvorsteher Siegfried Schott in der Sitzung des Technischen und Umweltausschusses in Erinnerung rief. Doch weder der Stadt noch irgendwelchen Privatpersonen wäre es möglich gewesen, das Gebäude wirtschaftlich zu sanieren. Den Auftrag zum Abriss haben die Ausschussräte der Winterlinger Firma Libare zum Pauschalpreis von 160 650 Euro erteilt. In diesem Preis enthalten ist der Abriss dreier weiterer Gebäude, die der Stadt gehören. Eines davon steht ebenfalls in Onstmettingen, oberhalb der Philipp-Matthäus-Hahn-Kirche, und ist, wie das Haus in der Nägelestraße 7, in einem schlechten baulichen Zustand. Ersetzt werden soll es nicht, weil der Parkdruck rund um die Kirche zuweilen sehr hoch sei und dort weitere Parkplätze entstehen können, wie Baubürgermeister Udo Hollauer betonte.

In einem "maroden Zustand" ist laut Stadt das ehemalige Möbellager des Vereins "Neue Arbeit" Am Klarahof 4 – das dritte Gebäude, das demnächst Geschichte sein wird.

Das Haus in der Dorfstraße 77 in Margrethausen hatte die Stadt zwar zunächst dafür ins Auge gefasst, um vorübergehend Flüchtlinge dort unterzubringen, den Plan aber aufgrund der hohen Kosten, die sie hätte investieren müssen, wieder verworfen und sich für einen Abriss entschieden. Positiver Nebeneffekt: Das Grundstück ist voll erschlossen und eignet sich für Wohnbebauung im Stadtteil, in dem es ohnehin an Bauplätzen fehlt.