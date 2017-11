Albstadt Die Abgeordnete will sich für die Prüfung einsetzen

Nach einer ausführlichen Besichtigung des Geländes, das die vom Regierungspräsidium Tübingen geplante Trasse beanspruchen würde, seien die Teilnehmer angesichts des Landschaftsverbrauchs betroffen gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Andrea Bogner-Unden bekundete ihre Bereitschaft, die Ideen der Bürgerinitiative, den Plan für eine alternative Trassenführung mit Tunnellösung – bei den zuständigen Amtsträgern und Behörden vorzubringen. Sie verfüge trotz ihrer kurzen Amtszeit bereits über gute Kontakte zu Landrat Günther-Martin Pauli und zum Regierungspräsidium in Tübingen.

Ihre Zielsetzung, eine gleichwertige Prüfung der BI-Trasse neben der Amtstrasse durch das Regierungspräsidium zu erreichen, decke sich mit den Zielen der Bürgerinitiative, sagte deren Sprecher Helmut Müller. Auch die Möglichkeit, dass nicht die Amtstrasse, sondern die BI-Trasse im Planfeststellungsverfahren geprüft wird, wurde erörtert.

Bogner-Unden bat die BI, ihr die Unterlagen zur Verfügung zu stellen, ehe Siegfried Ostertag den Vertretern der Bürgerinitiative die Rolle der Naturschutzverbände in einem Planfeststellungsverfahren erläuterte. Angesichts des "enormen Landschaftsverbrauchs" äußerte er starke Zweifel, dass die Amtstrasse die heutigen Anforderungen an Natur- und Umweltschutz erfüllen könne. Darüber hinaus nannte er Ansprechpartner, an die sich die Bürgerinitiative über die bereits bestehenden Kontakte noch wenden könne.