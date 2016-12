Albstadt Die Abenteuer der Puppe Lotti

Lotti und ihre Puppenfreundin "Kleiner Stern" erleben auf den Reisen, von denen in den Schreiben die Rede ist, so manches Abenteuer. Diese Abenteuer versuchten Schüler und Lehrer der Musik- und Kunstschule mit Werken überwiegend klassischer Komponisten, aber auch mit Weihnachtsliedern wie "Jingle Bells" musikalisch in Szene zu setzen.

Noch zweimal wird vorgelesen und gespielt

Es musizierte ein Geigenquartett, bestehend aus Emilia Rudnitzki, Johanna Kiesinger, Emily Diebold und Melina Kazemi aus der Klasse von Anna Tkatchouk, die Gitarristen Rebecca Abt und David Dudzik mit Gitarrenlehrer Josef Vinskis, die Pianisten Jan Luka Diebold und Ipek Tosun aus der Klavierklasse von Hans-Peter Merz, die Flötistinnen Vanessa Schönleber und Lisa Meller samt Flötenlehrer Theo Fleischmann sowie Cellist Lukas Schmid. Laura Scharlach sang "Simple Gifts", Melina Kazemi das südamerikanische Stück "Un poquito cantas" und ein persisches Lied. Beide sind in der Gesangsklasse von Lisa Livingston.