Albstadt Die 13 ist seit der Hochzeit eine Glückszahl

Das Fundament für die Ehe der Konzelmanns wurde früh gelegt: Beide sind sie in der Ebinger Weststadt aufgewachsen, nur wenige Häuser vonein­ander entfernt. Er ist knapp drei Jahre älter als sie, wurde am 22. September 1927 geboren; sie kam am 12. Juli 1930 zur Welt, ihr Mädchenname lautete Thea Myrta Ott. Nach der Schulzeit kam sie in der Trikotindustrie unter, während er eine Lehre als Kfz-Mechaniker begann, die er freilich kriegsbedingt unterbrechen musste – die Gesellenprüfung konnte er erst nach Kriegsende ablegen. Danach arbeitete er zuerst als Busfahrer für die Firma Kopp, später als Taxifahrer für die Firma Streich und danach als Fernfahrer für die Spedition Alber. Gefunkt hat es zwischen Willy Konzelmann und Thea Ott während eines kleinen Kameradschaftsausflugs zum Nägelehaus; geheiratet wurde am 13. Oktober 1951 in der Friedenskirche. Die 13 betrachten die Konzelmanns seither als Glückszahl.

Sie blieben nicht lange allein: Sohn Jürgen kam 1954, Sohn Klaus-Jürgen 1957 zur Welt. Bereits 1952 war Willy Konzelmann als Busfahrer zur Deutschen Bundespost gewechselt, bestand die Prüfung für den Mittleren Dienst und stieg im Lauf der Jahre zum Technischen Postbetriebsinspektor auf. Was bedeutete, dass er auch in Balingen und Tübingen arbeiten musste – später war er dann Werkstattleiter im "Posthaus" Ebingen, wo die Familie seit 55 Jahren wohnt. Auch Thea Konzelmann fand eine Anstellung bei der Post und verbrachte dort die letzten 15 Jahre ihres Berufslebens.

Als Busfahrer chauffierte Willy Konzelmann neben zahlreichen Ausfahrten der Post auch viele Vereinsausflüge – er selbst trat in seiner Freizeit als aktiver Liga-Sportkegler für die "Grüne Au" an. Beide Eheleute waren passionierte Wanderer und fuhren, als sie noch jünger waren, gerne in die Berge, vor allem nach Südtirol. Aus Alters- und gesundheitlichen Gründen können sie das heute nicht mehr, aber sie unternehmen immer noch gemeinsame Spaziergänge.