Albstadt Deutschpop-Quintett "Antiheld" überzeugt

Was im vergangenen Herbst in der Festhalle vielversprechend gestartet war, fiel dieses Jahr eher dürftig aus. Ein Zustand, der es auch den Bands schwer machte, Stimmung aufkommen zu lassen.

Thomas Strobel, Organisator von Bluemusic Concert in Balingen, visierte in diesem Jahr die Richtung "Deutsch-Pop" an. Die Band Mason Finley präsentierte eine Vielfalt aus Pop, Country und Rap. Insiderin Andrea Rauscher aus Albstadt – sie selbst spielte viele Jahre E-Gitarren in einer Band – vermisste allerdings bei "Mason Finley" die E-Gitarre. Sie waren so gut, dass Zugaben gewünscht wurden. Aufgrund der knappen Zeitvorgabe war diese jedoch nicht möglich.

Ausgerechnet die als "Special-Guest" aus Berlin angekündigte Band "Smile and Burn" sorgte dann mit ihrem zwanzig-minütigen Soundcheck beim Publikum für reichlich Unmut; auch ihre Musik war wenig überzeugend.