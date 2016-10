Albstadt Deutschland-Reise im Tailfinger Bahnhof

Was vor knapp 20 Jahren in einem ganz kleinen Rahmen begann, hat sich im Lauf der Jahre zu einer bekannten und sehr beliebten Modellbahnschau entwickelt, hält der Vorsitzende des Eisenbahn-Technik-Clubs Albstadt (ETC), Eckhard Conzelmann, fest.

Er lädt zu einer Reise im Modell-Format zu Deutschlands schönste Ecken ein. Von der Nordsee-Inselbahn über das Moseltal bis zum Winter im Schwarzwald ist alles auf den vielen detailreich gestalteten Modellbahnen zu erleben, verspricht er. Auch Gebäude aus der Region seien beim Rundgang zu entdecken. Für Conzelmann ist die Ausgestaltung der Anlagen und Schaustücke faszinierend, die mit viel Einfallsreichtum und großem technischen Geschick entstanden sind: Dampfloks sind pfeifend und rauchend auf den Schienen unterwegs, Vieles lässt sich auf Knopfdruck in Bewegung setzen, und auf dem Rummelplatz beleuchten tausend bunte Lichter die vielen Fahrgeschäfte.

"Die schon lange zur Tradition gewordene Ausstellung bietet natürlich noch viel mehr", so Conzelmann weiter. Besonders für die jungen Besucher im Schulalter gebe es den Railway-Wettbewerb, bei dem Preise zu gewinnen seien. Ein besonderer Spaß sei auch die Fahrradbahn. Dort könne ein Zug mit eigener Muskelkraft auf seine Reise geschickt werden; dafür gebe es gleich anschließend eine süße Belohnung.