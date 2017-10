Albstadt Deutsche Schule als Studienobjekt

Neben Hospitationen an der Walther-Groz-Schule, dem Gymnasium Ebingen, der Realschule Meßstetten und der Schalksburgschule in Ebingen besuchten sie Grund- und Hauptschulreferendare in ihrer Pädagogikausbildung im Kloster Margrethausen. Sie wurden während ihres Aufenthaltes von Oberstudienrat Jürgen Schmid betreut, der selbst schon an diesem "Kollegenaustausch" teilgenommen hat. Nicht zu kurz kommen durfte auch der kulturelle Aspekt: Die Lehrerinnen besuchten die Burg Hohenzollern, besichtigten bei einem Stadtrundgang Ebingen und lernten einen Tag lang Stuttgart kennen.

Schulleiter Hans-Jörg Fink ist von dem Programm sehr angetan, da es für jeden einen großen Gewinn darstelle und Verbindungen zwischen den unterschiedlichen europäischen Ländern schaffe.