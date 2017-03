Albstadt Derby bleibt ohne Sieger

Während der Pause hatte FC-Coach Eberhart in der Kabine wohl die richtigen Worte gefunden, traten seine Jungs nach dem Wiederanpfiff doch deutlich entschlossener und aggressiver auf. Auch die Chancen ließen nicht auf sich warten. In der 67. Minute packte Seref Bagli aus 25 Metern den Hammer aus, SV-Torhüter Müller entschärfte das Pfund aber mit einer Glanzparade. Wenig später stürmte Fiorenza alleine aufs Tor zu und scheiterte dabei gleich doppelt an Müller. In der 78. Minute setzte Aktepe den FC-Stürmer erneut in Szene. Sein Heber aus 25 Metern tropfte allerdings nur auf der Oberkante des Querbalkens auf. Kurz vor Ende wurde es auch im Strafraum der Nullsiebener nochmals brenzlig. Schmid scheiterte jedoch an FC-Abwehrspieler Andreas Hotz, der die Situation klärte. FC 07 Albstadt: Aller; Akbaba, Armin Hotz, Andreas Hotz, Bagli, Bitzer, Letsch, H. Aktepe, Loch (62. Vettermann), Eschment (62. Siber), Fiorenza. Tore: 1:0 Schmid (21.), 1:1 Fiorenza (39.). Schiedsrichter: Felix Ehing (Engen) Zuschauer: 200.