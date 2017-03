Über die Bauarbeiten an der "Neuen Mitte Tailfingen", die Ende März wieder beginnen, hat das Team des Baudezernats die Anlieger an einem Informationsnachmittag unterrichtet. Die Arbeiten im neuen Bauabschnitt "Am Markt I" beginnt an der Ecke Johannes-Feyrer-Straße/Am Markt und führt weiter bis zur Ecke Adlerstraße. Noch im Detail festgelegt werden muss, wie die Wasserrinne vor dem Technischen Rathaus und der geplante Wassertisch zwischen Café am Markt und der Sparkasse aussehen wird. Während der Bauarbeiten wird der Wochenmarkt teilweise verlegt und ist ab Freitag, 17. März, nur noch im südlichen Teil der Straße am Markt, rund um das Rondell und in der Kronenstraße bis zur Einmündung Ritterstraße zu finden. Parkflächen sind zwischen Adlerstraße und Kronenstraße künftig nicht mehr vorgesehen, dafür aber ein Aktionsband, unter anderem mit Maschen-Sitzbank, einer Textilbetonbrücke über die Wasserrinne, den Stelen der Geschichte und Feldahorn-Bäumen, wie sie auch in der Adlerstraße stehen. Erhalten bleibt allerdings die Kastanie (rechts) gegenüber dem Gemüseladen. Sie ist zwar kein Naturdenkmal, vielen Tailfingern und Besuchern des beliebten Wochenmarktes allerdings im Lauf der Jahre ans Herz gewachsen. Fotos: Eyrich/Plan: Stadt Albstadt