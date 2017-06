Albstadt Der Wettlauf zwischen Hase und Igel

Albstadt-Tailfingen. Neben der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Oberbürgermeister Klaus Konzelmann waren es vor allem Praktiker in Sachen Industrie 4.0, die beim ersten Technologieforum der Stadt Albstadt die Fragen von Moderatorin Karina Eyrich – in die Albstadt-Farben gekleidet – beantworteten: Thomas Hoffmeister, Vorstandschef des Vereins Startup Angels Alb-Bodensee, und die Startup-Gründer Marc Lebherz von der Firma NoQ und Jens Stier von Engomo, die beide in der Technologiewerkstatt in Tailfingen arbeiten.

Die dortige Unterstützung habe ihm und seinem Kollegen sehr geholfen, betonte Marc Lebherz, der in der Gründungsphase mit zu wenig Zeit und knappen Ressourcen zu kämpfen hatte. Die Coachings von Innovationsmanager Daniel Spitzbarth, der mit Geschäftsmodellen, Marktanalyse und ähnlichem, viel Erfahrung habe, hätten ihm sehr geholfen. Zumal es schwierig zu durchschauen sei, wer einem wirklich helfen könne, meint Lebherz mit Blick auf potenzielle Mentoren. "Jede Gründung ist anders – einfach eine Checkliste abzuhaken, ist daher schwer."

Eine "vergleichsweise schmerzfreie" Gründungsphase hat Jens Stier hinter sich, der mit seiner 2012 gegründeten Firma bewusst nach Albstadt gekommen ist, die inzwischen sechs Mitarbeiter zählt. Gleichwohl beklagt Stier die geringe Zahl an potenziellen Mitarbeitern, denn für viele sei die Verlockung groß, aus dem ländlichen Raum in die Großstadt zu gehen, und manchen sei das Risiko zu groß, zu einem Startup zu gehen. Warum gibt es in den USA mehr Startup-Firmen als in Deutschland? Dort gehöre das Scheitern zum Programm, machte Thomas Hoffmeister deutlich. "Funktioniert nicht? Dann weg mit der Idee und etwas Anderes ausprobieren!"