Albstadt Der weltweite Vorreiter am Digitalakkordeon

Matthias Matzke, geboren 1993 in Gingen an der Fils, begann mit sechseinhalb Jahren mit dem Akkordeonunterricht. Er ist erster Preisträger zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe in ernster Musik und virtuoser Unterhaltungsmusik. Matzke spielt unter anderem im World Hohner Accordion Orchestra und dem Bundesakkordeonorchester, außerdem ist er Konzertmeister im Akkordeon-Landesjugendorchester Baden-Württemberg und als Solist aktiv. Der Grenzgänge hat das Spektrum seiner Akkordeonmusik durch Möglichkeiten moderner elektronischer Instrumente erweitert und gilt als weltweiter Vorreiter auf dem Digitalakkordeon.

Das Musikertreffen organisiert H.P. Wöhrle. Der Eintritt ist frei, jeder ist willkommen.