Albstadt Der "Wadenbeißer" kommt

Auch der Naturschutz war zu berücksichtigen; der ursprüngliche Entwurf der Mountainbike-Begeisterten wurde folgerichtig an verschiedenen Punkten korrigiert. Ganz in der Nähe der Gaststätte Schönhaldenfelsen gibt es beispielsweise einen Uhu-Nistplatz, der umfahren werden musste – für die Wegkorrektur wurde Förster Stefan Schneider konsultiert, der seinen Wald in- und auswendig kennt und wertvolles Wissen bei der Umplanung einbrachte.

Aufgrund des Hochnebels, der derzeit Albstadts Höhen um- und verhüllt, will eine spezielle Qualität des "Wadenbeißers" nicht so recht zur Geltung kommen: die Panorama-Ausblicke. Oberbürgermeister Klaus Konzelmann ist als Truchtelfinger begreiflicherweise besonders stolz auf die Aussicht vom Schönhaldenfelsen: "Von hier aus hat man wahrscheinlich den besten Blick über ganz Albstadt – bloß kann man es heute halt nicht sehen." Und Martin Roscher stellt fest: "Wir sind dem Ziel, zum Ausflugsziel Nummer eins auf der Alb zu werden, wieder ein gutes Stück näher gekommen."