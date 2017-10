Albstadt "Der Verkehr muss raus aus dem Ort"

Als ob sie über die Ortsumfahrung Lautlingen – und zwar in zwei Varianten – fahren würden, fühlten sich rund 300 Besucher der Festhalle: Die BI hatte hohen Aufwand betrieben und Filme herstellen lassen, die Besuchern einen Eindruck davon geben sollten, wie die Folgen des Baus einer Ortsumfahrung in offener Variante und mit Tunnel durch den Bühl aussehen würden.

Eines stellte Günther Kirschbaum von der BI gleich zu Beginn fest: "Der Verkehr muss raus aus dem Ort." Beim Filmen an der Kurve beim früheren Gasthaus Lamm, die seit 1950 nicht umgebaut worden sei, hätte er um ein Haar eine Ladung Glasscheiben, die von einem Transporter gekippt waren, abbekommen. Sein Film selbst vermittelte das Bild einer Autobahn: Stoßstange an Stoßstange quält sich der zunehmende Verkehr durch den Ort. Wer von oder zur Bundesstraße 463 abbiegen will, muss oft lange warten. Abgase und Lärm zerstören jede Lebensqualität der Anwohner – das ist auch der BI klar. "Es ist Gefahr im Verzug – und alle schauen zu", so Kirschbaum.

Für den nächsten Film hatte die BI eine Drohne über die Südtrasse fliegen lassen, wie sie derzeit vorgesehen ist. Den Begriff "Monstertrasse", den deren Anwohner Eugen Stumpp geprägt hatte, wolle man künftig nicht mehr verwenden, betonte Kirschbaum. Er sei aber geeignet gewesen, zu mobilisieren – und das sei das Ziel der BI.