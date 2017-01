Albstadt Der Trockenrasen wird vernetzt

Was hat Albstadt in punkto Freiflächenbiotope zu bieten? Eine ganze Menge: Dass die Artendichte in der Wacholderheide und auf dem Trockenrasen etwa doppelt so hoch ist wie im Wald, das wissen die Naturfreunde auf der Alb nur zu gut. Ähnliches gilt für Streuobst- und Freilandmähwissen, die in punkto Wasserbedarf eine mittlere Stellung zwischen den trockenen Heidebiotopen und den sumpfigen Feuchtgebieten und Gewässerauen einnehmen. Letztere spielen in Albstadt keine große Rolle; im karstigen Gelände sind Wasseransammlungen naturgemäß rar.

Groß und zudem dicht gesät

Schaut man sich die verschiedenen Resultate der Biotopkartierung von 2015 auf dem Lageplan an, dann sieht man gleich, wie groß und dicht gesät die Flecken der Kategorien "mittel" und vor allem "trocken" sind – und wie unerheblich die Zahl der Feuchtbiotope.

Ändern wird sich daran wenig, und auch die Gesamtzahl der Albstädter Freiflächenbiotope wird im Zuge des Pilotprojekts nicht merklich wachsen – laut Axel Mayer vom Stadtplanungsamt besitzt Albstadt relativ viele und setzt deshalb auf Qualität statt Quantität. Neue Biotope werden kaum entstehen; dafür sollen an den bereits ausgewiesenen Standorten gezielt Felsbänder und -köpfe freigestellt, Waldränder ausgelichtet und Streuobstbestände gepflegt werden – einen detaillierten Maßnahmenkatalog mit präzisen Anweisungen wird das Büro Grossmann im Laufe dieses Jahres vorlegen.

Doch wer setzt die Balinger Planungen anschließend in die Tat um? Albstadts Schüler sind mit einem Landschaftspflegetag pro Jahr ausgelastet; im Technischen Rathaus denkt man an den Einsatz von Fremdfirmen und nicht zuletzt an die Alb- oder die Obst- und Gartenbauvereine. Die besitzen zwar auch nur begrenzte personelle Kapazitäten, aber Axel Mayer hofft, dass finanzielle Unterstützung aus dem Rathaus dabei helfen könnte, weitere zu erschließen.

Denn eines ist klar: Zum Nulltarif wird man keine Modellgemeinde für Biotopverbund. Die 40 000 Euro für die Planung aus Balingen bezahlt die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW), aber für die Verwirklichung ihrer Empfehlungen muss die Stadt schon selbst aufkommen. Im Gegenzug bekommt sie Punkte für ihr Ökokonto, das heißt, sie kann sich Aktivitäten für den Verbund als Ausgleichsmaßnahmen gutschreiben lassen. Oder andersherum betrachtet: "Wenn wir in Zukunft Ausgleich schaffen müssen", sagt Axel Mayer, "dann wissen wir dank der Grossmann-Untersuchung, wo und wie wir besonders viel bewirken können."