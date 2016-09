Albstadt Der Trend hält an

Der Wander-Trend setzt sich fort. Dabei sind nicht nur Touren durch das Hochgebirge gefragt, sondern verstärkt auch in den heimischen Mittelgebirgen und stadtnahen Destinationen, denn Urlaub zu Hause werde immer beliebter, sagen die Experten.

Die "TourNatur" bot eine Plattform, die neun Premiumwanderwege rund um Albstadt zu präsentieren. Mit der Zertifizierung zur ersten Premium-Wanderregion in Baden-Württemberg seien die Traufgänge dabei auf dem "richtigen Weg", denn gefragt seien bei den Interessenten nicht nur landschaftlich und kulturell abwechslungsreiche, sondern auch möglichst naturbelassene Wege mit lückenloser Markierung. Auch das multimediale Informationssystem mit App und Downloadmöglichkeiten spiele eine immer wichtigere Rolle, betonen die Fachleute.

Besucher informierten sich am Traufgänge-Stand über Neuigkeiten und holten sich Tipps für ihren Wanderurlaub in Albstadt. Ebenfalls im Angebot: "Sonnencamping" am "badkap", der besonders bei Besuchern des parallel stattfindenden Caravan-Salons große Beachtung fand.