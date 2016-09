Albstadt Der Trend geht zu kleinen Einheiten

Albstadt-Ebingen. Die Einweihungsfeier ging in familiärer Atmosphäre über die Runde. Hartmut Rall, der Vereinsvorsitzende, ließ die Vorgeschichte Revue passieren und erinnerte an den Beschluss, das Turnerheim im Mazmann, die Heimstatt des Vereins, an die Stadt zu verkaufen, den die Mitgliederversammlung im Frühjahr 2008 fasste. "Das war schmerzlich; wir haben damals unsere zentralen Ort der Identifikation verloren." Fünf Jahre später kam das Thema "Räumlichkeiten des TSV" erneut auf die Agenda – bei der Klausur im Jahr 2013 erhielten Helmut Wacker, Heiko Käppel, Martina Ringle, Oliver Schartmann, Markus Wissmann und Hans-Peter Müller den Auftrag, sich auf die Suche nach einem neuen Vereinsdomizil zu machen.

Fündig wurden sie schließlich im Teufelsgässle – ein Aushang wies darauf hin, dass die Immobilie zu vermieten war. Der Standort entsprach den Bedürfnissen des TSV – und wie sich herausstellte, gab es noch eine weitere Option, nämlich die, Räume des Frauen-Fitnessstudio Aktiva von Petra Ströbel und Anke von Berg in der Kirchgrabenstraße 32 für abendliche Kursabgebote zu nutzen. Der TSV schlug ein – und besitzt nun im Teufelsgässle eine Geschäftsstelle mit einer Sitzecke und Räumen für kleinere Kursangebote. Und damit, wie Hartmut Rall feststellte, Sicherheit für eigene Angebote. Ulla und Hendrik Rohm, die bisher die Geschäftsstelle in der Bühlstraße betrieben haben, dankte der Vorsitzende mit einem Geschenk.

Danach hatte Albstadts Erster Bürgermeister das Wort. Anton Reger attestierte dem 155 Jahre alten Turn- und Sportverein, stets jung und auf der Höhe der Zeit geblieben zu sein. "Er lebt mit den neuen und modernen Sportarten" – und dafür, so Reger, gebühre ihm und seinen Ehrenamtlichen Dank. Hendrik Rohm überbrachte die Grüße des Sportkreises, dessen Vorsitzender er ist, und des Turngaus Zollern-Schalksburg. Er gratulierte zum Mut, den Schritt in die Zukunft zu gehen und dem Trend in den Vereinen zu folgen – der gehe nämlich eindeutig in Richtung kleinere Einheiten.