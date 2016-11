Albstadt Der textile Kosmos im Sucher

Vor rund einem Jahr hatte die Fotogruppe ihr Interesse an einer derartigen Ausstellung bekundet, Museumsleiterin Susanne Goebel hatte spontan zugesagt und das bis heute nicht bereut. Entstanden ist innerhalb der vergangenen Monate ein breites Spektrum an brillanten und aufschlussreichen Fotografien, die den Mikro- und den Makro-Kosmos des spannenden und zugleich alltäglichen Themas "Textil" anschaulich beleuchten.

Während manche fotografischen Arbeiten beinahe mikroskopisch in das Innere der textilen Faser vorzudringen scheinen, zeigen andere Werke die zum Teil kühle Ästhetik maschineller respektive industrieller Fertigung. Fotografiert haben die Hechinger Fotofreunde unter anderem bei den Firmen "Comazo", "Mayer & Cie." sowie "Mey", in Vereinen und sogar im privaten Rahmen. Entstanden sind mehrere 100 Werke, von denen im Sonderausstellungsraum des Museums allerdings nur eine Auswahl gezeigt werden kann.

Der textile Stoff bietet faszinierende Ansichten und Einblicke. Unter den ausgestellten Arbeiten finden sich Fotografien von Hartmut Geiger, Helga Hertkorn, Birgit Hohnecker, Claudia Horn, Peter Klawitter, Peter Nüssen, Bernd Pfeiffer, Klaus-Dieter Raidel, Birgit Steinbinder, Janina Steinbinder, Natalia Thissen sowie von Jörg Thomas. Die Fotokünstler sind am Samstag, 19. November, von 14 bis 18 sowie am Sonntag, 20. November, von 11 bis 18 Uhr vor Ort und laden bei Kaffee und Kuchen zu Erfahrungsaustausch und geselligem Beisammensein ein. Der Eintritt ist an diesem Wochenende frei.