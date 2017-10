Albstadt Der "Testlauf" kann beginnen

Albstadt. Zwar hat der Gemeinderat am Donnerstagabend mit der Änderung der "Marktsatzung über die Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten" mehrere Entscheidungen getroffen (siehe Info) – nur eine davon lieferte jedoch Anlass zur Diskussion: Der Jahrmarkt in Ebingen wird von der Unteren Vorstadt in die Marktstraße verlegt. Denn seit dem Umzug aus dem Spitalhof 2007 in die weniger frequentierte Straße haben zwei Marktbeschicker das Handtuch geworfen, weitere vier wollen ebenfalls aufhören, wenn sie keinen besser besuchten Standort bekommen.

16 von derzeit 21 Beschickern haben deshalb für den Standort Marktstraße votiert und dürfen laut Gemeinderatsbeschluss künftig dort ihre Stände aufbauen. An den vier jährlichen Markttagen entfällt somit die Möglichkeit des Lieferverkehrs in der Marktstraße – allerdings ist laut Sitzungsvorlage die Belieferung von Geschäften in den meisten Fällen auch über die Rückseite des Hauses möglich. Konflikte mit anderen Veranstaltungen und Außengastronomie in der Marktstraße sind nach Angaben der Stadt nicht zu erwarten – vielmehr würden Geschäfte und Gastronomen von den Marktkunden profitieren.

Nur zwei von 26 Einzelhändlern in der Marktstraße haben sich gegen die Verlegung ausgesprochen – einer mit der Begründung, sie könnte Vorbote einer Verlegung des Wochenmarktes vom Spitalhof in die Marktstraße sein, wie die Stadt sie bereits vor Jahren geplant hatte. Auch jetzt reklamiert der Handels- und Gewerbeverein Albstadt-Ebingen, durch erschwerte Zugänglichkeit und weniger sichtbare Schaufenster könnte der Umsatz an Markttagen einbrechen. Unbegründet, findet Siegfried Schott (Freie Wähler). Aus seiner Berufserfahrung, die ihn zu zahlreichen Modegeschäften in allen wichtigen Städten Baden-Württembergs geführt habe, wisse er, dass Markttage eher besonders gute Tage für die Einzelhändler seien, wenn der Markt in der Haupteinkaufsstraße – in Ebingen gehört die Marktstraße dazu – liege. Der Jahrmarkt könne somit ein "Testlauf" sein, meint Schott. Auch Friedrich Pommerencke (CDU), Ehrenvorsitzender des Gewerbe-, Handels- und Verkehrsvereins Tailfingen, empfahl den Einzelhändlern, ihre Haltung zu überdenken.