Albstadt "Der Tag der Demokraten"

Albstadt-Onstmettingen. Der Stadtverbandsvorsitzende Roland Tralmer erinnerte im Beisein etlicher Besucher, zu denen sich auch einige der Wanderer und Traufgänger gesellt hatten, die am Feiertag auf den Raichberg bevölkerten, an die Anfänge des Brauchs: Er geht auf eine Initiative des damaligen Landrats Heinrich Haasis zurück, ebenso wie die Errichtung eines Gedenkstein unweit des Nägelehauses.

Danach, so Tralmer, war längere Zeit nichts geschehen – bis der Albstädter CDU-Stadtverband vor einem Jahrzehnt die Idee aus der Wendezeit wieder aufgriff und reanimierte. "Es ist wichtig, diese Tradition zu bewahren – dieses Datum sollte uns mehr sein als nur ein arbeitsfreier Tag", erklärte der Stadtverbandsvorsitzende, der in seiner Ansprache auch auf die aktuelle politische Situation und die Geschehnisse in Dresden einging. Da auch Mitglieder anderer Parteien gekommen waren und bei der Pflanzaktion Hand anlegten, sprach er von einer "Veranstaltung der Demokraten".

Die junge Linde wurde kräftig gegossen, bekam einen Pfahl an ihre Seite, der ihr sicheren Halt verleihen soll, und dann wurde mit Schaufel und Spaten Pflanzerde ins Loch gefüllt, bis sie den Wurzelstock bedeckte. Der offizielle Festakt der Albstädter CDU zum Tag der Deutschen Einheit findet am Freitag, 7. Oktober, im Lautlinger Stauffenberg-Schloss statt und beginnt um 19.30 Uhr.