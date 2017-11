Albstadt Der Studienalltag live

Was lernt man beispielsweise in den Studiengängen Energiewirtschaft und Management, Bioanalytik, Material and Process Engineering oder Technische Informatik? Das und mehr erfahren die Schüler nach einer Begrüßung um 9.30 Uhr. Dann stehen praktische Übungen, Schnuppervorlesungen, Laborführungen, Rundgänge oder Berichte über Praxissemester und Auslandsaufenthalte auf dem Programm.

Bei Gesprächsrunden und einem gemeinsamen Mittagessen besteht die Möglichkeit, mit Studierenden, Professoren und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Programm und Anmeldungen bis zum Freitag, 17. November, unter www.hs-albsig. de/studieninformationstag