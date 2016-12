Albstadt Der Staat zeigt sich wehrhaft

"Die Beteuerungen des Angeklagten, sich ändern zu wollen, werden von seinen anderen Äußerungen konterkariert", so der Richter in seiner Urteilsbegründung. Denn der 54-jährige Angeklagte aus Albstadt, der am Freitag wegen mehrerer Vergehen – darunter Beleidigung, Hausfriedensbruch, vorsätzliche Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt – zu einem Jahr und sechs Monaten Haft verurteilt wurde, hatte die Justizbeamten besonders zum Beginn der Verhandlung immer wieder nach "Beamtenausweisen" und sonstigen "beglaubigten Dokumenten" gefragt und den Bestand der Bundesrepublik Deutschland in Zweifel gezogen. Auch die Entschuldigungen des Angeklagten gegenüber den von ihm beleidigten Polizeibeamten wertete das Gericht als "Lippenbekenntnisse".

Denn nach Auffassung des Angeklagten seien diese in Wahrheit keine Beamten der Bundesrepublik, sondern in ihrer Eigenschaft als "Angestellte eines privaten Sicherheitsdiensts im Auftrag der BRD GmbH" korrekt als "Nazis" zu bezeichnen. Allein der Umstand, dass sie sich durch die Betitelung beleidigt fühlten, tue ihm leid.

Obwohl der 54-Jährige mit der Verkürzung seiner Haftstrafe um drei Monate einen Teilerfolg verbuchte, hat er angekündigt, Revision gegen das Urteil einzulegen.