Albstadt Der Spitzenposten bleibt auch im neuen Vereinsjahr vakant

Veränderungen hat es im und am Lifthaus gegeben – die Küche wurde modernisiert; draußen wurden Verbesserungen an den Sitzflächen vorgenommen. Dauersorgen, so Kiauka, bereite die Mitarbeiterentwicklung: Alle Bemühungen, das Vorstandsteam zu verstärken, seien erfolglos geblieben. Kiauka appellierte an alle Mitglieder, im Ausschuss mitzuarbeiten oder den SCO auf andere Weise zu unterstützen. "Ohne ehrenamtliche Helfer sind wir auf lange Sicht nicht in der Lage, unsere Ziele zu erreichen." Ein Verein brauche nun einmal Leute, die bereit seien, ihm Zeit zur Verfügung zu stellen. Die Mitgliederzahl des SCO beträgt derzeit 827.

Eine günstige Kassenlage vermeldete Jürgen Hölle; die Berichte der Fachwarte trug Schriftführerin Karin Bitzer vor. Lift- und Gerätewart Wolfgang Keinath verzeichnete nur an elf Tagen Liftbetrieb – magere 145 Betriebsstunden kamen zusammen. Die rund 50 Senioren um Wolfgang Hähnle und Eugen Conzelmann haben alle geplanten Termine – sei es Sport oder Geselliges – wahrgenommen; die Nordic-Walker um Susanne Metzger waren ganzjährig auf ihren Strecken unterwegs. Gut besucht ist seit Jahren der Mittwochstreff. Zufrieden mit dem Bike-Marathon zeigte sich Projektleiter Gerhard Renz – erneut, habe der SCO seine Leistungsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Auf den Bike-Marathon ging auch Siegfried Schott ein: Kaum ein Verein in der Stadt, befand der Ortsvorsteher, könne so viele Mitglieder für ein solches Ereignis aktivieren wie der Skiclub. Voll des Lobes war er auch für die Pflege der Premiumwege und des "Wintermärchens".