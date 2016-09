Albstadt Der richtige Mann am richtigen Platz

Wird an der Hohenbergschule über aktuelle Aufregerthemen wie Burkini- oder Burka-Verbote diskutiert? "Überhaupt nicht", sagt Avcilar, ebenso wenig wie über politische Konflikte, etwa zwischen EU und Türkei. "Die Schüler leben hier, und wenn man hier aufgewachsen ist und einen eigenen Kopf hat, lässt man sich auch nicht aus dem Ausland beeinflussen." Dass Lehrer im Auftrag des Konsulats in Deutschland Türkisch-Unterricht geben – auch an der Hohenbergschule, wo außerdem Kroatisch und Italienisch unterrichtet werden –, hält der Schulleiter dennoch für wichtig: Die Herkunftskultur und seine Wurzeln zu kennen – dafür sei die Sprache ein wichtiger Faktor.

"Sich zu kennen heißt, sich besser zu verstehen"

Anders herum gilt das freilich auch, und deshalb gibt es an der Hohenbergschule drei Vorbereitungsklassen (VKL) für Schüler, die noch gar kein Deutsch sprechen, wenig oder nicht ausreichende Kenntnisse haben. Sie – trotz des vorerst eigenen Unterrichts – wenigstens in andere Aktivitäten, in Schulfeste und Projekte einzubinden, ist Ertekin Avcilar ein großes Anliegen, schon damit sie sich gegenseitig kennenlernen und besser verstehen. Wenngleich nur gut eine Handvoll ehemaliger Flüchtlinge im neuen Jahr an die Hohenbergschule kommen wird. "Aus VKL-Schülern werden Regel-Schüler, und deshalb müssen sie genau so behandelt werden, wie alle anderen auch", betont er.

Hat der neue Schulleiter Neuerungen eingeführt? Außer einem Antrag auf eine neue Schulküche – "die jetzige ist schon Jahrzehnte alt" – noch nicht: "Der Grundstein, den Georgios Mpouras und Siegfried Fischer hier gelegt haben, ist sehr gut, und Herr Fischer hat mich in den anderthalb Jahren als kommissarischer stellvertretender Schulleiter gut eingearbeitet. Außerdem: Veränderungen kann man nicht von heute auf morgen umsetzen." Erst mal beobachten – das ist Avcilars Credo. Und: Lieber nachhaltig, als übers Knie brechen.

Wo er generell Veränderungsbedarf sieht, ist die Gewichtung der Berufsorientierung: Zwei Wochen Praktikum in der achten und eine Woche in der neunten Klasse – das sei zu wenig, um zu entscheiden, ob ein Beruf einen ein Leben lang ausfüllen könne, betont Avcilar.

"Wenn die Atmosphäre stimmt, müssen wir keine Werbung machen"

Er selbst hat seine Lebensaufgabe – das strahlt er aus allen Poren aus – längst gefunden und freut sich deshalb um so mehr, dass sich an seiner Lieblingsschule auch seine Kollegen und die Schüler sehr wohl zu fühlen scheinen: "Keine Versetzungsanträge, im Moment 290 Schüler, nach den Anmeldungen nächste Woche noch mehr" – all das lässt Ertekin Avcilar strahlen, zumal es ihm wichtig ist, dass die Hohenbergschule als eine zentrale Bildungseinrichtung in der Ebinger Innenstadt erhalten bleibt.

"Wenn die Atmosphäre stimmt, die Schüler erfolgreich zum Schulabschluss kommen und im Anschluss einen guten Ausbildungsplatz finden, dann müssen wir keine Werbung für die Schule machen", sagt er schmunzelnd: "Das machen dann die Schüler und Eltern von ganz alleine."