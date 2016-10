Albstadt Der Puppenflüsterer kommt

Albstadt-Tailfingen. Bauchredner sind glückliche Menschen, so sagt der Volksmund, denn sie sind niemals allein. Benjamin Tomkins ist so ein Zeitgenosse, der diese seltene Gabe sein eigen nennen darf. Der Wahl-Berliner, aufgewachsen in Kiel, spricht, brabbelt, lacht, raunzt und korrespondiert nicht nur wie alle mit seinem Mund, sondern besitzt auch die Fähigkeit, via Bauch seine Meinung kundzutun, gelegentlich freundlich, gelegentlich lauthals, gelegentlich unverschämt.

Und er macht das liebend gerne auf der Bühne. "Ich spreche mit mir selbst – respektive diskutiere mit meinem Bauch seit einer privaten Weihnachtsfeier 2010 im Kreise meiner Familie", reflektiert der am 23. August 1965 Geborene. "Dabei habe ich durch reinen Zufall entdeckt, Spaß daran zu haben."

Kleinkünstler wurde für seine Programme vielfach ausgezeichnet