Albstadt Der Patient von morgen kommt nicht ohne Smartphone aus

Internisten präsentieren ihren neuen Videoturm

Ein Haus weiter, im Foyer des Klinikums, kommen die Gesundheitsprobleme der Erwachsenen zur Sprache. Dimitrios Vasilakis, Oberarzt der Inneren Medizin in Albstadt, präsentiert den neuen Videoturm der "Stroke Unit" genannten lokalen Schlaganfallstation. Er ermöglicht es, zu Notfalluntersuchungen per Skype die 130 Kilometer Luftlinie entfernten Neurologen der Uni Freiburg hinzuzuziehen – zwar hat die Station einen eigenen Neurologen, aber der steht naturgemäß nicht rund um die Uhr und sieben Tage die Woche zur Verfügung. Weitere Informationen über die "Stroke Unit" vermittelt ein Film; die Krankenkassen AOK und mH plus informieren an Ständen, und eine kleine Ausstellung über die Geschichte der Krankenpflegeschule sorgt dafür, dass die Vergangenheit bei so viel Zukunft und "2030" nicht in Vergessenheit gerät.

Die letzte Veranstaltung der ersten Staffel von "Impulse – Gesunde Stadt Albstadt" geht am Dienstag, 28. November, im Bildungszentrum in Ebingen über die Bühne. Sie trägt den Titel "Das ist mein erster Ruhestand – ich übe noch!", befasst sich mit Gesundheit im Alter und dauert von 10.30 bis 17 Uhr.