Albstadt Der Mozart vom Balkan ist auch Weltmeister

Albstadt-Truchtelfingen. Semir "Sammy" Hasic am Akkordeon und Natalija "Nataly" Stanisavlevic an der Violine präsentieren einen bunten und facettenreichen Melodienstrauß aus Klassik, Folklore, Tango und Jazz. Semir Hasic, Jahrgang 1964, stammt aus Zenica, wird "Mozart des Balkan" genannt und zählt zu den besten Akkordeonspielern der Welt. Seine Auszeichnung als Weltmeister 1994 beim World Accordion Contest in Italien krönte seine außergewöhnliche Laufbahn. Natalija Stanisavlevic studierte an der Musikakademie in Zagreb und hat Engagements mit Orchester- und Kammermusik auf Musikfestivals sowie in vielen Konzerthäusern Europas.

Der Eintritt kostet zehn Euro. Der Überschuss nach Abzug der Unkosten geht je zur Hälfte an die Hilfsprojekte der Gemeinde in Indien und Brasilien.