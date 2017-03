Albstadt Der Mindestumtausch beträgt zehn Euro

Albstadt-Ebingen. Im Kunst-Werk-Haus am Ziegelplatz inszeniert am Samstag, 11. März, das "Theater unter der Laterne" das Stück "Lilly unter den Linden" nach dem Jugendroman von Anne Voorhoeve. Es spielt im Jahr 1988, also vor dem Mauerfall, und handelt von einer Flucht über die innerdeutsche Grenze.