Albstadt Der Meister des Vergleichs geht

Für die Stadt Albstadt sprach Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, von Haus aus Kriminalpolizist und damit gewohnt, der Justiz zuzuarbeiten und gegebenenfalls ihr Arbeitspensum zu vermehren. Er bescheinigte Dett, dass er ein wohlbestelltes Haus hinterlasse, und versicherte Kraft einer guten Zusammenarbeit. Das taten auch Michael Sting, der die Anwaltschaft vertrat, und Jens Gruhl, der Leitende Oberstaatsanwalt in Hechingen.

Danach sprach Gerhard Dett – er gab der Hoffnung Ausdruck, den Erwartungen, fremden wie eigenen, gerecht geworden zu sein, und ließ Worte des Danks folgen: an Wiggenhauser, an Staatsanwaltschaft und Anwaltschaft an die Polizei, besonders aber an das "tolle Team" in Albstadt, allen voran an Verwaltungsleiterin Steidle – "ein echter Glücksfall". Letzteres sieht Veronika Kraft genauso und überreichte der sichtlich gerührten Mitarbeiterin vor allen Festgäste Blumen. Kraft war bis 2016 in Balingen tätig und mag der alten Wirkungsstätte noch so verbunden bleiben – die neue ist doch ganz besonders: "Mir war, als käme ich nach Hause."