Albstadt Der Klang des Lebens

Das musikalische Festprogramm gestalten der Gesangverein Harmonie , der evangelische Kirchenchor und der Posaunenchor Laufen – unter anderem erklingen "I will Follow Him", "Heaven is a Wonderful Place", "Gib mir die richtigen Worte" und die "Reformations-Intrada". Außerdem ist "ReSonanz" zu hören, ein Bühnenprogramm von "Kirche unterwegs", das von Diakon Manfred Zoll und Musikstudentin Mirjam Rauhut dargeboten wird und musikalisch nach den Zwischentönen des Lebens fragt. "ReSonanz", so die Veranstalter, ist ein Versuch, aus dem Lärm des Alltags den Klang des Lebens herauszuhören und so diesem Alltag neues Leben einzuhauchen – mit Musik, Liedern und Geschichten.

Für eine Pausen-Verköstigung ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.