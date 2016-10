Albstadt Der Herr mit der Kamera geht

Albstadt/Chambéry. Der Wach- und Generationswechsel, der sich im vergangenen Jahr im Albstädter Arbeitskreis Chambéry vollzogen hat, steht nun also offensichtlich auch beim Pendant in Chambéry an. Noch im Januar hatte Alain Laury bei der Verabschiedung des langjährigen Albstädter Arbeitskreisvorsitzenden Rainer Günther die Honneurs gemacht und den Dank der Franzosen an den scheidenden Amtskollegen übermittelt. Jetzt hat er seinerseits sein Amt niedergelegt, dem Vernehmen nach vor allem aus familiären Gründen.

Alain Laury war der dritte Vorsitzende des Chambérianer Partnerschaftskomitees seit der Begründung der Partnerschaft im Jahre 1979 gewesen; er hatte das Amt 2007 von Julien Viret, dem Nachfolger des Gründungsvorsitzenden Serge Herlin, übernommen.

Zu den Aktivisten der "Jumelage" war Laury über seine Tätigkeit in der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Chambéry gestoßen; so manchem Teilnehmer der alle fünf Jahre stattfindenden Partnerschaftstreffen wird er als freundlich lächelnder, allgegenwärtiger Herr mit der Kamera in Erinnerung bleiben – die Fotodokumentationen der gemeinsamen Treffen und Aktivitäten wären ohne sein Engagement vermutlich recht überschaubar geblieben.