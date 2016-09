Albstadt Der halbe Platz muss ausreichen

Albstadt-Tailfingen. Die wichtigste Frage dürfte nach einem Gesprächstermin mit gut und gern 50 Marktbeschickern, GHV-Vertretern und Anwohnern, der am vergangenen Freitag stattfand, bereits beantwortet sein: Der Wochenmarkt bleibt auch während der Bauarbeiten dort, wo er immer war und nach Auffassung aller Beteiligten auch hingehört: "Am Markt". Denn schließlich, so Annette Stiehle vom Stadtbauamt, sei das seine "originäre Nutzung" – und dies wolle man auf alle Fälle respektieren.

Aber wie? Die Antwort ergibt sich aus der Dimension des Platzes und der Aufgabe: In einem Bauabschnitt lässt sich der Markt in Tailfingen überhaupt nicht sanieren; dafür ist er einfach zu groß. Also zwei Bauabschnitte – und dadurch ergibt sich die Möglichkeit, die annähernd 30 Marktstände – Saisonbeschicker nicht eingerechnet – entsprechend gedrängt auf jeweils der Seite des Platzes aufzustellen, die gerade nicht in Arbeit ist. Im kommenden Jahr wird das die untere, die Südhälfte sein. Ursprünglich sollte sie erst 2018 an die Reihe kommen, aber aufgrund von Verzögerungen in Sachen AC-Park und Edeka wird ihre Sanierung vorgezogen – das hatte sich bereits im Frühjahr abgezeichnet.

Liegenschafts- und Stadtbauamt prüfen derzeit zwei Optionen für die Standverteilung. Beide Varianten sehen Stände längs des Bächleins – beidseitig – und rings um die Pergola vor; auch auf der Sparkassenseite wäre noch Platz für eine Standzeile. In Variante eins setzt sich diese Reihe aber in den verkehrsberuhigten Teil der Ludwigstraße fort, und auch am unverdolten Bachlauf, auf Höhe des Cafés Lenau, aber auf der anderen Bachseite, würden Stände platziert. In Variante zwei biegt die Flucht der Marktstände dagegen nach Osten, also in die Kronenstraße, ab. Welche dieser beiden Varianten ausgewählt wird, ist noch zu klären; dabei dürfte unter anderem die Frage eine Rolle spielen, wo die Marktbeschicker parken können.