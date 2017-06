Albstadt Der Härtetest führt über 60 Kilometer

Markante Punkte der Tour sind Böllat in Burgfelden, Gräbelesberg, Hossinger Leiter, Malesfelsen, die steile Hukelturensteige, Schleicherhütte, Schlossfelsen, die Felsen über Truchtelfingen, Hangender Stein und Zellerhorn. Jedem ist es überlassen, ob er als Wanderer, Walker oder Jogger auf die Strecke geht – er ist mit dem Handy stets mit der Jury verbunden.

Erneut war es dem Ausrichter im Vorjahr gelungen, das Event mit der doppelten Teilnehmerzahl bestens abzuwickeln. Das führte dazu, dass der Förderverein sein Personal deutlich aufstocken musste. "Wir werden auch die diesjährige Veranstaltung wieder meistern", blickt Gerd Bitzer voraus.

Busse bringen die Gestrandeten zurück

Zu besetzen sind vier Verpflegungsstationen. Die erste ist in Lautlingen diesmal bei der Festhalle. Die weiteren sind beim Ebinger Waldheim, Schützenhaus Tailfingen und am Onstmettinger Skilift. Außerdem werden Helfer für die Zeitnahme sowie den angebotenen Shuttle-Service gesucht. Diesen können diejenigen, die irgendwo auf der 60 Kilometer langen Strecke aufhören, zur Rückfahrt nach Pfeffingen in Anspruch nehmen. Schließlich sind auf der gesamten Tour 1500 Höhenmetern zu packen. 77 Teilnehmer, welche aus dem Raum zwischen Bodensee und Stuttgart kamen, schafften 2015 die gesamte Strecke. Im Vorjahr gelang dies 145 Teilnehmern – Miriam Frank aus Ebingen lief bereits nach sechs Stunden und 50 Minuten noch recht locker ins Ziel. Sie hat sich erneut angemeldet, wie weitere 150 Mitstreiter bereits auch. Seit dem 1. Juni ist dies im Internet möglich. "Wenn wir wieder 300 Teilnehmer schaffen, das wäre richtig klasse", so Gerd Bitzer. Neu sind Mannschaftsmeldungen: Nina von C aus Tailfingen hat bereits gemeldet. Ziel ist erneut in der Ortsmitte bei der Alten Schule, wo der Fußballclub sein Sommerfest mit Livemusik veranstaltet.

Weitere Informationen: www.albstadt-challenge.de