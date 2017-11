Albstadt Der Gutachter hat sich halt etwas Zeit gelassen

Der Einbau der neuen Decken, der nach dem ursprünglichen Terminplan längst im Gange sein sollte, ist erst in der vergangenen Woche ausgeschrieben worden; als Grund dafür wurde CDU-Stadtrat Matthias Strähler, der in der Ratssitzung Anstoß daran nahm, das verspätete Eintreffen eines Gutachtens genannt: Die Stadt hatte klären lassen, ob die neuen Decken besonderer Verstärkungen für den Feuerschutz bedürften; die Nachricht des beauftragten Büros, dass das nicht der Fall sei, mag erfreulich sein, hat aber, wie Baubürgermeister Udo Hollauer und der zuständige Amtsleiter Bernd-Michael Abt feststellten, leider auf sich warten lassen. Und ohne sie konnte man halt nicht ausschreiben.

Dass der Einbau abschnittsweise während der Unterrichtszeit erfolgen wird und ständig Klassen aus- und umquartiert werden müssen, war von vorneherein klar gewesen – die Sommerferien reichten gerade für den aufwendigen Ausbau der alten, mit Mineralwolle kontaminierten Decken aus. Aber hätte man nicht das Gutachten abwarten und die Deckensanierung notfalls ein Schuljahr später vornehmen können, um sie nicht unnötig in die Länge zu ziehen? – Jetzt hat sich die Bauzeit um eine mehrmonatige Interimszeit verlängert, in der sich Lehrer und Schüler mit strapaziösen, weil lärmintensiven Provisorien arrangieren mussten. Udo Hollauer erwiderte diese Frage Strählers mit dem Hinweis auf den Landeszuschuss in Höhe von 113 000 Euro, der der Stadt dann wegen Fristversäumnis durch die Lappen gegangen wäre. Doch dieses Argument beeindruckte den CDU-Mann wenig: Bei Sanierungskosten von über zwei Millionen Euro sei darauf doch "gepfiffen".

Was Strähler außerdem ärgerte: Erst vor fünf Wochen habe die Stadtverwaltung im Ausschuss verlauten lassen, die Sanierung liege "in der Zeit" – das habe man damals doch schon besser wissen müssen. Hollauer widersprach: Die Situation habe damals noch günstiger ausgesehen. Es gelte ganz grundsätzlich, dass Termine im Baubereich momentan schwer kalkulierbar seien.