Albstadt Der Fernblick reicht bis zu den Vogesen

Albstadt. Die Wandergruppe des Kneipp-Vereins Albstadt hat ein verlängertes Wanderwochenende im Markgräflerland verbracht und dort zwei Wanderungen auf dem "Wiiwegli" unternommen. Die erste führte von Bad Bellingen, wo sich die Gruppe einquartiert hatte, nach Müllheim. Unterwegs boten sich pittoreske Ausblicke in die Rheinebene bis zu den Vogesen, und Einblicke in den Kosmos des Weinbaus – Wegstationen waren die Winzerorte Schliengen und Auggen sowie die Weinlagen "Schliengener Sonnenstück" und "Auggener Schäf", wo die Traubenlese in vollem Gange war.