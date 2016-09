Albstadt Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt

Die einleitenden Worte sprach die Vereinsvorsitzende. Gabi Kurz wünschte sich, dass dieser Abend dazu beitragen möge, dass der herrschende Trend hin zum "steinernen Garten" umgekehrt werde. Denn der OGV wünsche sich eine Rückkehr zu "grünen und blühenden" Gärten, von denen auch Tiere und Kleinstlebewesen etwas hätten.

Irmgard Röcker begann ihren Vortrag mit einer Darstellung der historischen Entwicklung der Gärten bis in die Gegenwart. Der Bauerngarten kam darin ebenso zu seinem Recht wie der französische und der englische Garten. Grundlage für eine Gartengestaltung, so Röcker, solle jeweils die Vorstellung sein, die der Eigentümers von der Art der Nutzung habe. Denn von ihr hänge ab, ob der Garten ein Nutzgarten, ein "Naschgarten" oder ein "Faulenzergarten" werde. Der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt. Ein interessanter Garten brauche Ideen, das richtige Material, auf welches Röcker ebenfalls einging, Kenntnisse von Topografie und Boden und nicht zuletzt geeignete klimatischen Bedingungen. All diese Aspekte seien vom Gärtner oder vom Planer zu berücksichtigen.

Auch auf Formen, Farben und Pflanzen ging Röcker ein. Sie gab Tipps für den pflegeleichten Garten und zeigte Bilder von ihrem eigenen.