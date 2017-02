Albstadt "Der Einfluss Luthers wird überschätzt!"

Zum Beispiel wies er darauf hin, dass das heutige Bild des düsteren Mittelalters dem 15. Jahrhundert nicht gerecht werde. Denn schon vor Martin Luthers Thesenanschlag wurden gewisse Voraussetzungen geschaffen, welche die Reformation begünstigten. So förderte die weltliche Obrigkeit das christliche Leben; Herzöge und Fürsten wussten, dass dies in ihren Ländern Stabilität und Ordnung begünstigte. Die Verwaltung der Klöster und Kirchengüter wurde Vorbild für die kommunalen Bereiche.

Der Papst als "Antichrist"?

Auch Kritik an der Kirche kam nicht erst mit Luther auf. Entgegen heutiger Vorstellungen war die Kirche damals keine "Papstkirche", denn ganze Landstriche wehrten sich gegen die rechtliche und finanzielle Einflussnahme durch Rom. Viele Theologen verurteilten auch die Ablasskampagnen, der Papst wurde gar als "Antichrist" beschimpft. Zudem begünstigte der kulturelle Wandel die Reformation. Den Buchdruck gab es schon Jahrzehnte vor Luther, und die Nachfrage vor allem nach Andachtsbüchern war groß. Auch Bibeln gab es in deutscher Sprache schon zu kaufen, allerdings meist schwerfällig übersetzt und geprägt von regionalen Dialekten.

Viele Menschen strebten eine innere Vertiefung ihrer Frömmigkeit an. Es gab einen regelrechten "Predigerboom", gute Redner wurden geschätzt und in reichen Städten auch gut bezahlt. Humanisten jener Zeit wie Erasmus von Rotterdam beschäftigten sich viel mit der Sprache der Bibel. Es galt, die Normalität des Denkens zu hinterfragen, lange als gegeben geglaubte Sichtweisen zu überprüfen – was auch Luther tat.

Seine Schlussfolgerungen: Menschen leben in Sünde, aber durch den unmittelbaren Kontakt zu Christus werden sie dennoch gerecht. Christsein besteht nicht im Besserwerden, sondern im Glauben und Vertrauen. Da dies für jeden Menschen eine Frage des eigenen Gewissens sei, so Drecoll, seien Vermittler wie Heilige oder Geistliche für den direkten Kontakt zu Gott nicht mehr notwendig gewesen. "Alle Formen sichtbarer Kirche sind grundsätzlich irrtumsfähig!", betonte Drecoll. Die maßgebliche Instanz sei die Bibel, aus der man mehr über Gottes Wesen erfahren wollte. Priester wurden, wenngleich die Wichtigkeit von Predigt, Seelsorge und Zuspruch weiterhin betont wurde, den Laien gleichgestellt. Äußerlich zeigte sich dies durch die Verbürgerlichung des Klerus. Die Priesterehe wurde eingeführt, Geistliche formell in den Gemeinden angestellt. Klöster wurden aufgelöst, da das Leben als Mönch oder Nonne nicht als "normales" Leben angesehen wurde. Es folgte die Vereinheitlichung und Zusammenführung des kirchlichen Finanzwesens.

Weshalb aber, so die erste Wortmeldung in der Fragerunde, hat Luther dann heute diese herausragende Bedeutung, wenn vieles, was er weitergab, schon so oder ähnlich weit verbreitet war? Drecolls Antwort: "Luthers Einfluss wird überschätzt!" Sein politischer Einfluss sei gering gewesen. Bei Luther hätten einfach viele Umstände zusammen bewirkt, dass er bis heute diese außergewöhnliche Position in der Geschichte der evangelischen Kirche habe.

"Hätte Ökumene eine größere Chance?"

Mit der Frage von Dekan Anton Bock schloss sich dann der Kreis zum Beginn des Abends: "Hätte Ökumene heute eine Chance, wenn man sich mehr auf die Gemeinsamkeiten vor der Reformation besinnen würde?" Denn es gebe die unterschiedlichen Frömmigkeitsrichtungen ja nicht erst seit Luther. Drecoll warb dafür, aufeinander zuzugehen, um die unterschiedlichen Glaubensrichtungen besser kennenzulernen. Ein respektvoller Umgang mit den verschiedenen Traditionen vorausgesetzt, lasse sich im Bereich der Ökumene viel bewirken. Dieser ökumenisch veranstaltete Vortragsabend war in den Augen der Zuhörer in jedem Fall ein Schritt in die richtige Richtung.