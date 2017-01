Albstadt Der Drahtesel fährt endgültig davon

Den Ebingern wird sie nicht zuletzt als nimmermüde Fahrradfahrerin in Erinnerung bleiben. Ob Trauerfeier, Marktbesuch oder der runde Geburtstag eines Gemeindeglieds, Verena Engels pflegte auf dem Drahtesel vorzufahren, und das in einer Stadt mit nicht unbedingt fahrradfreundlicher Topografie.

Auch in anderer Hinsicht hat sie einiges "bewegt": Als Pfarrerin war sie für das Koordinieren der Kinder- und Jugendarbeit zuständig, arbeitete mit dem Evangelischen Jugendwerk, den Jugendrefe-renten und natürlich dem Waldheimausschuss zusammen. Das Waldheim und sein Mitarbeiternetzwerk hat sie ins Herz geschlossen, die Sommerfreizeiten mit 170 bis 230 Kindern erlebte sie immer wieder als anregend und herausfordernd. Außerdem war sie für die Krabbelgottesdienste zuständig, die bis 2011 in der Martinskirche stattfanden, und danach für die Kindergottesdienste "KidsTime". Sie gab Religionsunterricht am Ebinger Gymnasium und wird ihre Schüler vermissen, wohl wissend, dass sie für diese eine mal langweilige, mal verrückte Lehrerin unter anderen war – sprich: eine ganz normale.

Was wird sie noch vermissen? Vieles: die Natur und die Landschaft, die bemerkenswerte Albstädter Kirchenmusik mit Marktmusik, Konzerten und dem rührigen Kantor, und natürlich das "Team" – ihr Respekt vor den Kollegen, den Mitarbeiterinnen von Hospizgruppe und Sozialstation sowie den vielen Ehrenamtlichen ist groß: "Sie tun mehr, als sie müssten." Ihren Wechsel sieht sie gleichwohl positiv. Sie möchte Platz machen für neue, vielleicht jüngere Kollegen, die besser mit der Welt der heutigen Jugend, mit "Social Media und Co." vertraut seien. "Trotzdem fröhlich sein", das ist ihr Leitspruch; jeder Lebenssituation, findet sie, kann man positive Seiten abgewinnen.

Der Abschiedsgottesdienst für Verena Engels findet am Sonntag, 22. Januar, in der Ebinger Martinskirche statt und beginnt um 9.30 Uhr. Ihm folgt ein kleines Programm mit Grußworten, Beiträgen und einem gemeinsamen Mittagessen.