Albstadt Der Dank an Gott war das Leitmotiv

Albstadt-Tailfingen. Mit "Stimmt an mit vollem Klang" eröffnete das Orchester das Programm des Abends im Thalia Theater. Ein mitreißender Anfang – und ein auffälliger Kontrast zum leisen Schlusstück, dem Chorgesang "Meine Seele ist stille in dir". Der Bogen war gespannt – von jubelnder Freude zu ehrfürchtiger Andacht.

Dazwischen kamen die Besucher in den Genuss bekannter Kirchenlieder, die teils neu interpretiert waren und mal vom Chor, mal vom Orchester, mal von beiden vorgetragen wurden. Den Mittelteil gestaltete der Kinderchor, der dabei so manches Mutterherz höher schlagen ließ: Auch die Jüngsten in ihren türkisfarbenen Shirts traten schon recht stimmgewaltig in Erscheinung. Angeleitet von Jörg Güntner und Andrea Dölger schmetterten sie "Danke für diesen guten Morgen" und endeten mit "Amen, wir preisen Gott, den Herrn."

Das Danken prägte ohnehin das Programm. Am Sonntag zuvor, erinnerte Klaus Löwen, stellvertretender Bezirksvorsteher der Neuapostolischen Kirche, die vielen Zuhörer, habe man Erntedank gefeiert: "Die Dankbarkeit der Schöpfung gegenüber ist Aufgabe aller Menschen." Der Reformator Martin Luther habe einst besonders seine Dankbarkeit für die Musik bekundet; umso mehr, so Löwen, hoffe er, dass die Gäste das Konzert genießen und Luthers Dankbarkeit teilen könnten. Abschließend lud er zu den sonntäglichen Gottesdiensten ein und stellte der Tailfinger Gemeinde in Aussicht, dass ihre Kirche nach dem Umbau am 13. Mai nächsten Jahres wieder beziehen könne.