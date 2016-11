Albstadt Der "Bigel" und der Kalender sind begehrt

Auch die Kinder hatten im Vorfeld fleißig gebastelt; ihre Artikel – unter anderem der "Bigel", wie sie den Bürstenigel getauft haben – fanden reißenden Absatz. Mit dem Erlös werden Aktivitäten des Kindergartens finanziert. Viele Verkaufsstände waren in der Halle aufgestellt, auch die des zweiten Künstler- und Hobbymarktes fanden Platz, und dort gab es alles, was zum Kaufen verführte: duftende Seifen, gestrickte Socken und Mützen, Schmuck und Weihnachtskarten.

Viele freiwilligen Helfer der evangelischen Kirchengemeinde hatten in weit über 200 Stunden Adventskränze, Gestecke und andere Weihnachtsartikel angefertigt. Besondere Aufmerksamkeit fand der Kalender mit Fotos von Laufen, den der stellvertretende Kirchengemeinderatsvorsitzende Wolfgang Pfister mit den Fotos von Christian Schneider gestaltet hatte – er wird im Pfarrhaus weiterhin angeboten. Außerdem ließen es sich die zahlreichen Besucher bei Kaffee und Kuchen gut gehen und genossen auch die Waffeln, welche die Mädchen der Jungschar selbst gezaubert hatten.

Nicht fehlen durften die weihnachtlichen Weisen des Laufener Posaunenchors unter Leitung von Jürgen Stengel. Die Besucher hatten zudem die Möglichkeit, sich an der Reformationsaktion "If I had am hammer" – hätte ich nur einen Hammer – beteiligten. Zwar mussten sie keine Nägel an die Kirchentüre hämmern, wie es Martin Luther vor 500 Jahren getan hatte – dafür drückten sie kleine Nägel in eine Unterlage: das Gesicht des Reformators entstand. Der Erlös des Adventsbasars dient je zur Hälfte dem Kindergarten und der Restfinanzierung der Kirchenrenovierung.