Einen Ausflug in den kaiserstuhl und an den Rhein hat der Albverein Tailfingen unternommen. Erstes Ziel war der Breisacher Hafen, wo sich eine von Sonja Sauter geführte Gruppe zu einer zweistündigen Fahrt auf dem Rhein einschiffte, während eine andere auf dem Damm des Altrheins nach Burkheim wanderte und dort den historischen Stadtkern besichtigte. Eine Einkehr in einer Straußwirtschaft in Jechtingen schloss sich an. Auf der Heimfahrt durchs Glottertal bedankten sich die Ausflügler bei den Organisatoren Karl-Heinz Luippold und Richard Neher. Foto: Neher