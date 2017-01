Albstadt Der 30. Geburtstag wirft seine Schatten voraus

Zu Beginn seines Rückblicks teilte Krug mit, dass Mitgliederzahl sich um vier auf 230 erhöht habe; an sportlichen Aktivitäten erwähnte er unter anderem das Sechs-Tage-Kegeln in Bisingen, für das der Fanclub 16 Zweiermannschaften gemeldet hatte, und den 6:4-Sieg über die AH des FC Tailfingen. Das Hallentraining im Winter und das Training auf dem Lerchenfeld im Sommer waren 2016 nicht zuletzt dank des wachsenden Interesses der Jugend gut besucht; keine Trainingseinheit musste abgesagt werden, außer in den großen Ferien.

Beim Anmeldestammtisch auf dem Lerchenfeld fanden die Karten für die Heimspiele des FC Bayern rasch ihre Abnehmer; was Gerd Krug allerdings nicht begreift, ist, dass manche Mitglieder vergessen, für welche Spiele sie sich angemeldet haben oder zwei Tage vor dem Spiel mit der Begründung "zu kalt" absagen: "Wenn ich mich für ein Spiel im November anmelde, dann weiß ich, dass es dann keine 25 Grad haben wird." Über dieses Problem werde man sich im Vorstand Gedanken machen müssen.

Im Oktober fand das vierte Fan-Club-Oktoberfest im Brauhaus Zollernalb statt – das Haus war voll und für gute Stimmung sorgte das Gamsbart Trio. Beim Fiat-Maier-Freizeitturnier für Menschen mit Behinderung, das eine Woche vor Weihnachten in der Halle der Landessportschule über die Bühne ging, kamen die Rossentalschüler und ihre Eltern gleichermaßen auf ihre Kosten.