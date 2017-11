Albstadt Den Frieden bekommt man nicht einfach geschenkt

Albstadt-Margrethausen. In Albstadt und seinen Umlandgemeinden ist am Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Tyrannei gedacht worden. Auch in Margrethausen fand eine Gedenkfeier statt, diesmal allerdings nicht wie sonst am Kriegerdenkmal vor der Kirche, sondern in der Kirche selbst – es lag am Wetter.