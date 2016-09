Albstadt Den Anfang machte ein 25-Jähriger

Albstadt-Ebingen. Der Firmengründer wurde nicht alt 1873 starb er mit nur 42 Jahren. Die Witwe verkaufte das Unternehmen; die neuen Eigentümer führten es unter dem angestammten Namen weiter. 1888 entstand das große neue Firmengebäude in der Gartenstraße in Ebingen, 1926 wurde ein erstes Patent angemeldet, 1953 die erste preisrechnende Waage gebaut. Auch Personenwagen wurden eine Zeitlang hergestellt; mancher wird sich noch an das Exemplar erinnern, das im alten Ebinger Hallenbad stand und in das man ein Markstück einwerfen musste.

1971 wurde August Sauter von der Schweizer Firma Mettler übernommen; der Markenname blieb aber noch einige Zeit erhalten. 1978 verließ die erste vollelektronische preisrechnende Ladenwaage, 1989 die weltweit erste PC-gesteuerte Waage das Haus. Im selben Jahr fusionierte Mettler mit Toledo, dem größten amerikanischen Waagenhersteller. 1992 zog Mettler-Toledo Albstadt an den heutigen Standort unterm Malesfelsen.

Schon damals hatte Mettler Toledo sich die Idee der Just-in-Time-Fertigung zu eigen gemacht, also die auftragsbasierte Herstellung ohne Lagerhaltung. Diese Leitlinie gilt prinzipiell auch heute noch; Lean-Production und Kanban-Prozesssteuerung bestimmen die Arbeit. Albstadt – immerhin der Standort mit der längsten Tradition im Firmenverbund – kommt die wichtige Rolle eines Kompetenzzentrums zu. Gewiss, nach wie vor werden unter dem Malesfelsen Geräte zum Wiegen, Messen und Etikettieren gefertigt, aber die Entwicklung von Hard- und Software ist nicht weniger bedeutsam, desgleichen das Produktmanagement. Ein Faustpfand des Standorts ist die Qualifikation der Mitarbeiter: Geschäftsführer Christoph Dermond verweist auf die Hochschule, die hochqualifizierten Nachwuchs liefert, und das "wertvolle Umfeld" von Zulieferern und Komponentenherstellern, das es gestattet, sich in der Produktion auf die Montage zu konzentrieren.