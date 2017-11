Albstadt Dem Pfau wird’s zu blau

Albstadt-Ebingen. Ein charmant-nostalgischer Landsitz in den schottischen Highlands, ein komplett abgedrehter Pfau, der alles Blaue angreift, eine zum Teambuildings-Seminar aus London angereiste Gruppe Investmentbanker und viele missliche Umstände, die sich verselbstständigen, – das sind die Zutaten, aus denen Isabel Bogdan ihren Erstlingsroman "Der Pfau" gemixt hat.

Der Lesestoff ist so unterhaltsam wie ein Boulevardtheater, und auch bei den Albstädter Bücherfans trifft er voll ins Schwarze. Der Saal des Bildungszentrums jedenfalls füllt sich rasch bei der Lesung mit der in Hamburg lebenden Autorin. Es ist eine der letzten Veranstaltungen der Albstädter Literaturtage, und in gewisser Weise passt das diesjährige Motto "Seiten wechseln" gut zu Isabel Bogdan. Mit dem Schreiben ihres Buchs hat die 48-Jährige selbst die Seiten gewechselt, übersetzt sie doch ansonsten die Werke anderer Autoren vom Englischen ins Deutsche und das durchaus erfolgreich: Auf ihrer Referenzliste steht mittlerweile auch "Der untadelige Mann" der fast 90-jährigen britischen Durchstarterin Jane Gardam.

Wie sie auf die Idee gekommen sei, selbst ein Buch zu schreiben, will jemand aus den Besucherreihen von Bogdan wissen. "Nun, den titelgebenden hormonverwirrten Pfau, der alles Blaue traktiert, weil er es für einen Konkurrenten hält, den hat es wirklich gegeben", erzählt die literarische Debütantin. Als sie von ihm gehört hätte, habe sie allerdings noch nichts von der Existenz ähnlich durchgeknallter Tiere gewusst – von dem liebeskranken Storch Ronny, der ein ganzes Dorf terrorisierte, und dem Esel, der ein orangefarbenes Auto angebissen hat, wohl weil er es für eine Möhre hielt.