Albstadt Dem neuen Direktor viel Erfolg

Zum Kernliniennetz der Regionalstadtbahn gehört auch die Talgangbahn als Verlängerung der Zollernbahn bis Onstmettingen. Keine andere Bahnstrecke im ländlichen Raum verbindet so wie sie auf nur acht Kilometern Länge vier Stadtteile, nämlich Onstmettingen, Taifingen, Truchtelfingen und Ebingen mit über 30 000 Einwohnern verbindet. In der Standardisierten Bewertung der Regionalstadtbahn beträgt das Kosten-Nutzen-Verhältnis 1 : 1,88 für Zollernbahn und Talgangbahn; bei der Talgangbahn allein stehen einem Euro Kosten sogar 2,40 Euro Nutzen gegenüber.

Die Talgangbahn ist also die kürzeste Bahnlinie im Gesamtnetz der Regionalstadtbahn und wegen der hohen Bevölkerungsdichte die mit der höchsten Wirtschaftlichkeit – aber sie ist als einzige Strecke nicht befahrbar. Sie muss ein neues Gleis erhalten und bis zur Elektrifizierung der Zollernbahn zunächst mit den Niederflur-Dieseltriebwagen der Hohenzollerischen Landesbahn betrieben werden. Die Züge von Tübingen, die bisher in Ebingen enden, könnten dann nach Onstmettingen weiterfahren und von dort zurück nach Tübingen. Gewiss, acht Kilometer neues Gleis kosten viel Geld, aber dafür wird in kurzer Zeit viel erreicht, die besonders schlechte Verkehrsanbindung des Talgangs entscheidend verbessert, die Hauptverkehrsstraße wesentlich entlastet, der Klimaschutz gefördert, die Immobilienwerte gesteigert und der Bevölkerungsrückgang aufgehalten. Herr Verbandsdirektor, wir verlassen uns auf Sie!

Albrecht Dorow