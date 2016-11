Albstadt Dem Hartriegel wird ein Riegel vorgeschoben

Albstadt-Ebingen. Zu den in der Satzung kodifizierten Vereinszwecken des Deutschen Alpenvereins zählen nicht zuletzt Naturschutz und -bewahrung, und weil es mit dem Vermerk in der Satzung nicht sein Bewenden haben soll, hat die Sektion Ebingen in jüngster Zeit intensiv Landschaftspflege betrieben. Eine stattliche Zahl von Mitgliedern nahm am Landschaftspflege- und Naturschutztag der Stadt Albstadt teil und ging am Schnecklesfelsen gegen die Verbuschung vor; dieser Entbuschungsaktion folgte eine weitere, deren Schauplatz der Magerrasen unterhalb des Stuhlfelsens hinterm Ebinger Haus im Donautal war. Dort wird das Gras zwar von Schafen abgeweidet; von den Rändern des "Wiesles" her breitet sich jedoch das Buschwerk aus, Schwarzdorn und Hartriegel, die von den Schafen nicht gänzlich kurzgehalten werden können. Im Zuge eines vierstündigen Einsatzes wurde der linke, stark verbuschte Teil der Wiese freigesägt und das Reisig an Ort und Stelle verbrannt.