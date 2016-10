Albstadt "Davon hängen Betriebe und Arbeitsplätze ab"

In Reutlingen geht man davon aus, dass die vorliegende Planungsvariante auch im neuen Bundesverkehrswegeplan, der Anfang des kommenden Jahres vom Bundestag verabschiedet werden soll, in der Kategorie "Vordringlicher Bedarf" geführt wird. Benz räumt ein, dass die Südumfahrung "ein Kompromiss" sei und dass ihr Bau "Anwohner der neuen Trasse" tangiere und "Eingriffe in den Naturraum" erfordere. Der Verkehrsausschuss plädiert deshalb dafür, Optimierungs-möglichkeiten der aktuellen Planung zu prüfen und insbesondere bei Fragen des Schallschutzes Anwohnerinteressen in den Vordergrund zu stellen.

Eine Abkehr von der Südumfahrung lehnt er jedoch kategorisch ab. "Eine weiterhin stark belastete Ortsdurchfahrt ist genauso wenig wünschenswert wie eine Neuplanung, die den Bau mehrere Jahrzehnte in die Zukunft verschieben wird", betont Benz abschließend.