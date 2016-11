Albstadt Das wirkt sogar im Schuh

Albstadt-Tailfingen. Was der Laie für Unkraut hält und bekämpft, kann für Kenner pure Medizin sein – oder eine leckere Köstlichkeit. Der Verein Tal-Gang-Art hat mit Kräuterpädagogin Katharina Haller den Paradies-Garten von Rosemarie Weigold besucht, um sich schlau zu machen, und erfahren, dass jeder nur jene Pflanzen sammeln und vor allem essen sollte, die er sicher als unbedenklich kennt, den Spruch "Ist der Stengel rot und fleckig, geht es dir alsbald sehr dreckig" immer im Hinterkopf.

Beim Gang durch den Garten bis zur Streuobstwiese des Obst- und Gartenbauvereins verstand es Haller, die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen, als sie die Gewächse und ihre Heilwirkung erläuterte. Zunächst führt der Weg der 15-köpfigen Gruppe am Gundermann vorbei: "Gunder" ist Altdeutsch und bedeutet "Eiter". Nicht nur zu dessen Bekämpfung sei er im Einsatz, sondern auch zur Ausleitung von Schwermetallen. Das Würzkraut, das wie Petersilie verwendet werden könne, lasse sich auch zur Herstellung besonders leckeren "Wiesen- Aftereights" mit Zartbitterschokolade verwenden.

Wie der Name schon sagt, helfe der Frauenmantel gegen Frauenleiden und zur Blutreinigung, so Haller. Der Wassertropfen in der Mitte der Blüte werde auch als "magisches Wasser" bezeichnet und diene somit als Schönheitselexier. Die Schafgarbe, ein Frauenkraut, helfe bei Leber- und Gallenleiden und als Wundheilmittel. Am Wiesenweg entlang führt die Wanderung zum Doscht, auch milder Mayoran genannt. Er diene bei Erkältungskrankheiten als Tee, als Gewürz und als Badewasserzusatz, erklärte die Kennerin, der Giersch helfe bei Gicht, sei basisch, und aus ihm könne man wie aus der Brennnessel Spinat machen, ebenso wie Tee, Smoothies und Gewürz. Die Brennnessel diene der Kräftigung und der Entschlackung, ihre Pflanzenfasern der Stoffverarbeitung. Sie ist wie der Löwenzahn eine Stickstoffpflanze, und der habe blutreinigende Wirkung, könne gekocht und als Salat verwendet werden – früher diente er als Kaffee-Ersatz. Die Industrie forscht derzeit daran, Latex aus seinem milchigen Saft herzustellen. Der Breitwegerich ist laut Haller wie der indische Flohsamen ein Wegerich-Gewächs und habe somit ähnliche Wirkung. Eines seiner Blätter im Schuh helfe gegen müde, wunde Füße, während Spitzwegerich viele Schleimstoffe enthalte, gegen Mückenstiche wirke und als Basis für Hustenhonig und -saft diene.