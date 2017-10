Albstadt Das Verbindende entscheidet

Heute habe man sich an die Kirchenspaltung und an die verschiedenen Gepflogenheiten gewöhnt, so Bock. Vorurteile seien vielerorts geblieben: "Die Katholiken beten Heilige an." – "Die Evangelischen sind humorlos." Und so mancher denke von sich selbst: "Wir haben den rechten Glauben." Es sei Papst Johannes XXIII. gewesen, der den Mut gehabt habe, im Zweiten Vatikanischen Konzil darzulegen: "Das, was uns verbindet, ist größer als das, was uns trennt." Und so wurde im Jahr 1955 das Gebet der Katholiken an Karfreitag für die "Abtrünnigen", die Evangelischen, abgeschafft und aus "Abtrünnigen" wurden "Brüder und Schwestern im Herrn".

Der aktuelle Papst Franziskus äußerte unlängst: "Wir haben die gleiche Taufe. Wir müssen zusammengehen, ohne müde zu werden." In Tailfingen und dem gesamten Talgang in Albstadt ist man diesem Ziel einen großen Schritt näher gekommen. Zumal sonst die christlichen Kirchen ihre Monopolstellung als Bindekraft in der Gesellschaft verlieren könnten. Dekan Bock machte deutlich: "In der Landeshauptstadt leben heute schon mehr Ungetaufte als Getaufte." Wie schon vor 500 Jahren stehe man erneut vor einer Zeit des Umbruchs.