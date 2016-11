Albstadt Das Triviale steht im Mittelpunkt

Albstadt-Ebingen. Oft gingen die unscheinbaren Facetten unter, bekämen kaum nennenswerte Aufmerksamkeit, wie Künstler Michl Brenner die ungewöhnliche Themenwahl begründete. Es seien die nicht definierten, unwesentlichen Räume zwischen markanten Grenzen, die den Fokus der aktuellen Ausstellung der Albstädter Produzentengalerie bildeten. Im Rahmen einer Vernissage verwandelte die fünfköpfige Produzentengemeinschaft die Räume der Alten Kanzlei jedoch in jene vergessenen "Zwischen(t)räume", die die verborgenen Augenblicke des Lebens in vielfältiger Weise aufgriffen. Dass das scheinbar Alltägliche in verschiedenen Aspekten seinen Reiz findet, präsentierten die Künstler Michl Brenner, Rolf Jahnke, Gabriele Opfermann, Dieter Günter und Jörg Wandel in einer beeindruckenden Weise.

Ins Blickfeld der unermüdlichen Kunstschaffenden rückten jedoch nicht nur die undefinierten Räume, sondern auch die scheinbar verborgenen menschlichen Träume. In seiner nachdenklichen Ansprache widmete sich Brenner der Frage, ob es die großen Träume in der heutigen Ellenbogengesellschaft überhaupt noch gebe. "Die sogenannten Zwischenträume werden enger, der Platzbedarf für einige Wenige ist zu mächtig", begründete Brenner die Entwicklung, äußerte sich zudem kritisch zum aufkommenden materialistischen und egoistischen Denken. Die tiefgreifende Themenauswahl griffen die Künstler wie gewohnt in einer beachtlichen Bandbreite in Bezug auf Techniken und Motive auf.

Jörg Wandels expressive, meist gegenständlichen Gemälde bestechen vor allem hinsichtlich der vielfältigen Farbkompositionen. Prozesshaftigkeit und Vergänglichkeit bilden die Hauptthemen von Rolf Jahnkes Drucken, während Dieter Günters Kunst vor unbändiger Dynamik sprüht. Gabriele Opfermann beeindruckte mit Acrylgemälden, die eigene Erfahrungen künstlerisch aufgreifen. Als Hauptmotiv von Michl Brenners einzigartigen Kunstwerken gilt hingegen der Surrealismus.